GOLAN: Promises

GOLAN ist eine elektronische Band. Mit Trompeten, Streichern, Schlagzeug, Gesang und Percussion bringen sie den Soul in die Clubs. 2013 in Bukarest gegründet, hatte die Band eines der schnellsten Aufstiege in der Musikszene Rumäniens. Als Gewinner des „Best Electro“ Awards in 2014 wurden sie augenblicklich zu Headlinern im ganzen Land und spielten auf den Hauptbühnen aller wichtigen Festivals, mit Acts wie Rudimental, John Digweed, Tom Odell und Disclosure.

Ernestos außergewöhnliches Schlagzeugspiel aus seiner kubanischen Heimat, Alexs Klassik und Jazz Einfüsse und Mihais melodische Kompositionen und Gesang verbinden sich zu einem melancholisch-verträumten Sound, der trotzdem „den Dancefloor zum schmelzen“ bringt.

GOLANs erste Single “Promises” ist eine melancholische Tanz-Hymne mit einer einzigartigen Stimmung, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Die Single gibt es zusammen mit Future House Remixen von ViLLAGE, und Deep House Mix von Funk 78 & Deebiza sowie einer außergeöhnlichen GOLAN vs. Moonlight Breakfast Version.