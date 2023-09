GOLAN ist eine elektronische Band. Sie rocken die Clubs mit Trompeten, Streichern, Schlagzeug, Gesang und Percussion und bringen viel Seele in ihren Club Sound.

Ernestos außergewöhnliches Schlagzeugspiel basiert auf seiner kubanischen Herkunft, Alexs Klassik und Jazz Einfüsse und Mihais melodische Kompositionen und Gesang verbinden sich zu einem melancholisch-verträumten Sound, der trotzdem „den Dancefloor zum „schmelzen“ bringt.

GOLAN kommt aus Bukarest in Rumänien. 2013 gegründet, hatte die Band eines der schnellsten Aufstiege in der Musikszene Rumäniens. Als Gewinner des „Best Electro“ Awards in 2014, der von „Sunete“, dem wichtigsten Musik-Printmagazin Rumäniens verliehen, wurden sie augenblicklich zu Headlinern im ganzen Land und spielten auf den Hauptbühnen aller wichtigen Festivals, mit Acts wie Rudimental, John Digweed, Tom Odell und Disclosure. Im Juli 2015 hatten GOLAN ihr internationales Debüt bei dem Open’er Festival in Gdynia, Polen.

In Bukarest geboren, verbrachte Alex ein paar Jahre seiner Jugend in Deutschland, wo er mit einem klassischen Musikstudium begann. Dieses setzte er später zuhause am Konservatorium in Bukarest fort. Er spielt Trompete, Flöte, Keyboard und Schlagzeug.

Mihai, 26 Jahre alt und Sänger, ist ein Autodidakt. Seit frühster Jugend schreibt er Songs und war auch als Solo-Künstler ein gefeierter Star in Rumänien.

Ernesto, in Cuba geboren und aufgewachsen, spielte einige Jahre Schlagzeug und Kongas in kubanischen Bands, bevor er nach Rumänien auswanderte. Er schloss sich Golan an, um sein karibisches Temperament und seine Faszination für Maschinen Beats live zusammenzubringen.

GOLANs erste Single “Promises” ist eine melancholische Tanz-Hymne mit einer einzigartigen Stimmung, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Die Single gibt es zusammen mit einem Extended Mix , sowie „Heavy“ Remixes von ViLLAGE, Falko Niestolik und einer GOLAN vs. Moonlight Breakfast Version.

Get ready for the GOLAN experience!