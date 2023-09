JUNGER: Anders

Anders ist Vieles in Zeiten wie diesen, so auch die dritte Single der Alternative Rocker JUNGER.

Wenn man die beiden Vorgänger "Wer, wenn nicht wir" und "Kein Land in Sicht" kennt, fällt auf, dass sich "Anders" doch deutlich melodischer und eingängiger in die Gehörgänge schleicht. Ein erster Vorgeschmack darauf, dass diese Band, deren Album im Jänner 2022 erscheinen wird, auch in ruhigeren Gewässern segeln kann und sich dabei sauwohl fühlt.

"Wie oft hast du bereits über die Grenzen der Gedanken nachgedacht?"

Wie sollte es auch anders sein ist "Anders" ein Beziehungslied, ein Monolog über das oft geheimnisvolle Anderssein zweier Seelen. Und wenn man genau hinspürt vielleicht sogar eine heimliche Liebeserklärung an uns alle, an die große bunte Familie unergründlicher Menschenkinder.

"Ja, was nie war, das kann noch werden, wenn’s wirklich wichtig ist

und du verrätst, was du eigentlich vermisst."