„Zwischen schön und schön gemacht in dieser Stadt", „zwischen Wahn und Sinn, bin ich so froh, dass ich hier nicht alleine spinn“.





Das Summen beschreibt das Ankommen oder Aufgeben in einer Großstadt, vielleicht auch in jeder anderen Stadt. Und wie sehr man manchmal dort gegen seine eigenen Dämonen kämpfen muss.



Der Song ist die zweite Single des so lang ersehnten zweiten Albums der Berliner Indie-Rockband Tipps Für Wilhelm, welches am 9. November endlich erscheinen wird.