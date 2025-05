Bittersüßer Indie-Pop über das Gefühl, nicht zu genügen: Hinter der sanften Fassade brodelt innere Unruhe – der Song erzählt vom ständigen Vergleich mit anderen, von Selbstzweifeln und der Suche nach Kontrolle im Chaos ("Everyday I cut my Hair. Hoping I could feel a change"). Zwischen schwebenden Sounds und zerbrechlicher Ehrlichkeit entsteht ein Gefühl von stiller Verzweiflung, das viele kennen – und das selten so greifbar klingt, ein Soundtrack für alle, die sich manchmal zu viel fühlen.