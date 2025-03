BENN: How Loving Makes You Feel

Die Musik des finnisch-schwedischen Alt-Pop/Rock-Künstlers BENN ist ein roher, ungefilterter Ausdruck seines Innersten, der all jene anspricht, die sich nach Authentizität und Tiefe in Musik sehnen. Inspiriert von britischen Rock-Ikonen wie den Arctic Monkeys, Bowie, Elton, Hozier und anderen, verleiht BENN seinem Debütalbum “How loving makes you feel" eine nostalgische und doch zeitgemäße Note, die auf besondere Weise Britrock-Nostalgie mit schwedischer Pop-Melodie-Ästhetik verbindet. Was ihn jedoch wirklich auszeichnet, ist seine unverblümte emotionale Perspektive und seine einzigartig polarisierende Stimme, die den Hörer entweder in ihren Bann zieht oder aufwühlt.

Für BENN änderte sich alles im Jahr 2022, als er sich bei der Produktion der Musik zu seinen eigenen Songs involvierte. Er entdeckte seine Liebe zur Rockmusik und seine musikalischen Wurzeln wieder (er saß früher in seinem Highschool-Zimmer und übte Guns N’ Roses-Songs auf seiner billigen Les-Paul-Kopie). Dies gab ihm Sicherheit über seine eigene Stimme und darüber, wie er sie auf eine authentische Art und Weise gestalten kann, die sich für ihn echt anfühlt - und war auch der Auslöser für seine Entscheidung, ein komplettes Debütalbum aufzunehmen. Seit 2018 hat er unzählige Songs für sich selbst und andere Künstler geschrieben, aber dieser "Aha-Moment" war genau das, was er brauchte, um seine eigene Künstlerkarriere voll in Gang zu bringen.

Vor 2018 arbeitete BENN in Vollzeit im Finanzwesen, aber die Erfahrung, in diesen Schreibtischjobs zu sitzen und ständig darauf zu warten, ins Studio zu gehen, ließ ihn erkennen, dass kein Geld und keine Sicherheit es wert sind, ein unkreatives Leben zu führen, da dies seiner ganzen Natur widerspricht.

Die Zusammenarbeit mit Tomas Niemistö (Live-Gitarrist von Samu Haber und Vilma Alina) als Engineer und Produzent für das Album war das letzte Puzzlestück – ein match made in heaven, bei dem die Musik ihnen einfach sagte, was sie in Bezug auf Sound und Arrangement usw. wollte. Sie ließen sich von Produzenten wie Tchad Blake (Arctic Monkeys) und Andrew Scheps (Hozier) inspirieren und versuchten auch, die Magie der menschlichen Imperfektion einzufangen, indem sie sich auf viel aufgenommenes Material/Performance konzentrierten, um die Songs und die Stimmung zu unterstützen. So gibt es auf diesem Album jede Menge röhrende Gitarren, klirrende Drums und verzerrte Raumklänge.

"Dieses Album zu machen, war der schönste Prozess in meinem Leben, es ist 100% ich – und ich glaube, das kann man in der Musik spüren", sagt BENN. "Ich mache Musik, die ich brauche und die mich etwas fühlen lässt - ich hoffe, dass sie jemanden da draußen erreicht, der diese emotionale Verbindung auch braucht. Ich möchte, dass die Songs eine tiefere Bedeutung haben, ein nostalgisches Gefühl, aber in einem modernen Rahmen. Für mich ist es wichtig, dass meine Lieder mich dazu bringen, "Videos" von Erinnerungen oder Vorstellungen in meinem Kopf abzuspielen, wenn ich die Musik höre. Ich würde mich selbst als einen emotionalen Menschen beschreiben, als einen Hedonisten voller naivem Positivismus und manchmal wahrscheinlich als eine ziemlich schwierige Person (zumindest meinen Exen zufolge), aber ich trage mein Herz immer auf der Zunge."