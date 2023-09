Aud Syn: Daydream

Die neue EP Daydream beschreibt AUD SYN als eine Art Tagebuch. Alle Tracks entstehen zwischen Herbst 2020 und Herbst 2021. Es geht um Großstadt, Erschöpfung, das Auseinandersetzen mit sich selbst und „ein Gefühl wie an einem Katertag, wenn man draußen rumläuft. So ein bisschen mellow aber entspannt. Man hat auf einer Hausparty übernachtet und bereitet am nächsten morgen Frühstück vor.“ Die Pandemie macht die Musik introvertierter und langsamer, es ist alles nicht mehr so tanzbar. Mit tanzen ist in Coronazeiten eh nicht viel. Und so, wie sich die Art ändert Musik zu konsumieren, tut es auch die Musik selbst. Eine Entschleunigung, die die EP deutlich prägt. Neu ist auch, dass jeder Song in Kooperation entstanden ist, im Gegensatz zum Debüt, das AUD SYN größtenteils allein produziert hat. „Die Songs sind sehr divers. Einfach aus dem Grund, dass ich Musik mit anderen Menschen gemacht habe. Und das finde ich schön.“ Jeder Song steht für sich, klingt irgendwie anders. Aber die Stimme und die Texte von AUD SYN und auch diese bestimmte Stimmung ziehen sich durch die sechs Tracks und machen Daydream zu einer runden Platte. Die Themen, Stimmung und Gefühle, kennt wahrscheinlich jede:r: In Daydream „geht so ein bisschen darum, dass wenn man eine Weile in einer Stadt ist, man immer die gleichen Leute sieht, man das Gefühl hat, es wiederholen sich immer die gleichen Muster. Und dann darum, einfach mal wegzufahren und mal was zu sehen was schöner ist. Ausbrechen aus dem normalen Städtealltag.“ Verloren im Städtealltag ist auch Burlesque. Es geht um Onlinedating und wie es eigentlich auch traurig und irgendwie einsam macht. Man trifft viele Leute aber niemanden so richtig. Cold Lanes ist die erste gemeinsame Produktion von AUD SYN und Bearcubs, der auch bei Reckless mitgewirkt hat. „Das hat mir insofern viel bedeutet, weil ich schon Fan von seiner Musik war.“ Zusammen schaffen die beiden auch hier dieses mellow Gefühl: vom Nachts herumstreunern, nach dem Feiern nach Hause kommen. Nachtleben und die Erschöpfung davon. Das Reflektieren des eigenen Lebensstil. Beim Rumhängen mit Noah Klein kommt es spontan zum Track Feel Smth. Der „fast schon sehr grungeige“ Song lebt neben Vocals von AUD SYN auch von denen der Newcomerin Airwaves are my Cigarets. Auch der letzte Song der Platte Black & Grey entsteht spontan, als ein Kumpel auf der Couch nebenbei auf einer Gitarre herumspielt. AUD SYN schneidet mit, nimmt ein Riff und baut den restlichen Track um genau die nebenbei dahingespielte Aufnahme. Alle Songs sind in Berlin entstanden. Und obwohl sich leicht mit Themen und Gefühl der EP identifizieren lässt, ist sie ziemlich persönlich: „Die ganze Platte ist zusammengekommen in meinen ersten 12 Monaten in Berlin und wenn ich die Songs höre, ist das wie wenn man ein Parfum benutzt, was man vor ein paar Jahren mal hatte. Ich erinnere mich dann daran, wie ich mich gefühlt habe. Das wirft einen dann wieder zurück in diesen Abschnitt von diesen 12 Monaten “