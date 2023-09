„Null“ ist der erste Vorbote des zweiten Albums von MISTER ME, welches im Herbst 2019 erscheinen wird.

Anders als bei seinem ersten Album, welches eine Sammlung aus Songs der vergangenen Jahre darstellte, entstand das zweite Album in einem konzentrierten Schreibprozess, bei dem Mister Me sich nicht nur mit den eigenen Befindlichkeiten, sondern mit vielen aktuellen gesellschaftlichen Strömungen und Problemen auseinandersetzte.

So ist „Null“ ein pumpend-schiebendes Plädoyer für die Reduktion auf das absolut Wesentliche im gesellschaftlichen Zusammenleben geworden, eine Auseinandersetzung mit den Dingen mit denen wir uns umgeben, was wir wirklich brauchen und eine Versöhnung mit all den Lasten, die wir tagtäglich mit uns herumtragen.

Soundlich hat Produzent Tobias Siebert Mister Me ́s Kosmos auf eine neue Stufe gehoben, ein klar definiertes Genre wird man für „Null“ kaum finden können, so spielerisch geht das Stück mit verschiedenen Stilistiken um.

Am Ende ist es einfach gute Musik mit Herz und Verstand, eine Seltenheit heutzutage.

Facebook I Instagram I Spotify I Youtube