Junipa Gold: Loving like a fool

Mit „Loving like a fool“ veröffentlichen Junipa Gold die erste Single aus der kommenden EP, die im Herbst 2023 erscheinen wird. Möchte man den Hintergrund des Songs mit einem Satz beschreiben, so wäre er wohl ein Liebeslied, und dann aber doch nicht. Denn Liebe ist bekanntlich ein furchtbar vielschichtiges Gefühl, dass sich unmöglich in ein Lied packen lässt. Sich auf jemanden mit jeder Faser des Körpers und der Seele einzulassen, kann sich sehr überwältigend, beängstigend, intensiv und laut anfühlen – erklärt Mia. „Für mich bedeutete es anfangs auch den Verlust von Kontrolle, und dagegen habe ich mich lange versucht zu wehren.“ Mit „Loving like a fool“ versuchen Junipa Gold, genau dieses komplexe Gefühl sowohl in Text als auch Sound einzufangen und in einen Song zu verpacken. Dabei lebt das Lied von einer starken Dynamik und Noise-Elementen.