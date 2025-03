borlinghaus: Denk an dich

“Lieber Tränen als ein taubes Herz”, singt borlinghaus auf ihrer kommenden EP “Alles Lügen” - und trifft damit genau den wunden Punkt, der ihre Musik ausmacht: Den schweren und schmerzhaften Gefühlen einen Raum geben und dankbar sein, sie spüren zu können. Die Angst davor, innerlich leer und kalt zu werden, erscheint der Musikerin größer als die Dunkelheit selbst. Deshalb stellt sie sich mutig dieser Gefühlswelt und schafft so einen intimen safe space, der für alle offen steht. Einen Ort, an dem man gerne auch länger bleibt: Denn neben Trauer, Sehnsucht und Melancholie gelingt es borlinghaus, dort immer auch Platz für Leichtigkeit und Hoffnung zu schaffen.

Schon seit ihrer Kindheit macht sie Musik und fängt mit 14 Jahren an, eigene Songs zu schreiben. Inspiriert von der britischen Singer-Songwriterin Birdy entdeckt sie ihre Liebe für tiefsinnigen und einfühlsamen Pop, den sie bis heute nicht loslässt.

Später probiert sie sich mit verschiedenen Projekten aus, bis sie als borlinghaus ihre Stimme und maßgeschneiderten Sound findet: Sanften Dark Pop mit deutschen und tiefgründigen Lyrics kombiniert sie mit warmen Gitarren, verzerrten Drums und tiefen Bässen. Mit ihrer ruhigen Stimme balanciert sie zwischen träumerischen Melodien und düsteren Soundexperimenten. Durch ihre persönlichen Zeilen erscheint ihre Musik ganz nah - und so spricht sie nicht nur über ihre Gefühlswelt, sondern fängt einen darin auch behutsam auf.

Die Single “Denk an Dich” (VÖ 28.03.2025) zeigt, warum genau das so wichtig ist: borlinghaus verarbeitet darauf den Verlust eines geliebten Menschen: Wie die Welt für einen selbst plötzlich stehen bleibt, während sie sich für die anderen einfach weiterdreht. Gelöst von der Realität, dafür aber ganz nah bei der Person - so findet die Musikerin klare Worte für einen diffusen Zustand und zeigt einfühlsam, wie schrecklich und tröstend zugleich es ist, jemanden schmerzlich zu vermissen.