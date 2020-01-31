Luca Eck: Digital Distance

Der Track entstand unmittelbar nach dem abrupten Ende seiner ersten Beziehung und verarbeitet Trennungsschmerz im digitalen Zeitalter. Gefühle, die entstehen, wenn der einzige Weg diese zu kommunizieren, der Digitale ist. Ein zeitgemäßes, aber im Grunde doch romantisches Motiv, der Sehnsucht nach verflossener Liebe, einer vergangenen Utopie.



Im Mittelpunkt der Produktion steht eine mitreißende Melodie, umgeben von schneidender Percussion und rauen Texturen. Getrieben von der Kraft einer massiven Bassdrum, sucht der Track seine Schönheit in einer Klangwelt, die von Artefakten und Imperfektionen lebt.