Daada: Poetry

Obwohl die multikulturelle Daada jetzt in Berlin Zuhause ist, verbrachte sie kurz vor der Pandemie Zeit in ihrer zweiten Heimat, Kolumbien wo sie im Studio mit einem Latin Grammy gekrönten Team sich mit den verschiedenen Facetten der Liebe und ihren Erfahrungen damit auseinandersetze. Es entstand ihre erste EP: vier Songs, neu und alt, die in einer Melange aus Englisch und Spanisch eine „Coming-of-Age“ Geschichte erzählen. Ihre entfaltete sich zwar über fünf Länder, in denen sie die letzten Jahre lebte und studierte, hinweg, doch trotz der außergewöhnlich zerstreuten Kulisse, bleibt die Geschichte sehr relatable. Die EP ist eine Reise auf der wir Daada durch die erste große Liebe aber auch durch erste Erfahrungen von Sinnlichkeit und anschließend von Desillusionierung begleiten dürfen.

“Poetry” erzählt eine Geschichte unschuldiger Vernarrtheit und gebrochener Herzen. Die jetzt 23-jährige Künstlerin erklärt: “geschrieben habe ich diesen Song mit sechzehn, gewidmet meiner damaligen besten Freundin und unseren Erfahrungen aus Momenten des verzweifelten festhaltens an Menschen, deren schönen, poetischen Worte letztendlich leer waren”.