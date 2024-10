MODULAR: Heavy Mental (September)

5:23 Uhr. Morgengrauen. Mit dem iPod in der Hand beginnt ein neues Kapitel. Zwischen Y2K-Indie-Nostalgia und Zeitgeist erfindet sich MODULAR mit eingängigen Hooks und Indie-Gitarren neu. Dabei erzählt Modular vom Verliebtsein und Abschied nehmen, vom Kampf um Selbstbestimmung und dem Verlorensein. Auf der Bühne lädt MODULAR zu einer Reise ein, weg vom Alltag und ins fiktive Zuhause. Gemeinsam feiert das Publikum mit, wenn sie die erste queere Liebe oder die Emanzipation aus einer toxischen Beziehung besingt. Mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz und ihrer Authentizität hat MODULAR das Publikum in ihrer Hand und begeistert. Nach zwei gefeierten EPs (2023, 2024) kann sie eindrucksvolle erste Erfolge vorweisen darunter das Spotify „Fresh Finds GSA“ Cover, „Das WETTER“ Cover, ein DIFFUS Video-Interview sowie Rotationen & Airplays bei BR Puls, MDR Sputnik, RBB Fritz und einem Musikvideo-Placement bei MTV. Sie durfte Shows für Leoniden, Mayberg, Mia Morgan und mehr eröffnen und spielte auf dem c/o pop Festival, MS Dockville und Reeperbahn Festival. Mit ihrer neuen Single "Heavy Mental (September)" schlägt MODULAR ein neues Kapitel auf - begleitet von Indie-Drums und hookigen Gitarren, erzählt sie von Liebenden, die Zusammenfinden wollen und durch das Schicksal getrennt werden. Zwischen nostalgischer Verklärung und progressiven Impulsen fängt sie das Glück und den Schmerz des Coming-of-Age ein. Ende November beginnt die erste Headline-Tour von MODULAR mit Shows in Hannover, Stuttgart, München, Leipzig und Berlin.

MODULAR - LIVE:

30.10.2024 Berlin - Radio Eins Live Session

29.11.2024 Hannover - Lux

30.11.2024 Stuttgart - Merlin

01.12.2024 München - Milla

02.12.2024 Leipzig - Naumanns

04.12.2024 Berlin - Badehaus