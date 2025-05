Die Wucht des Lebens, mit all seinen Höhen aber auch seiner unausweichlichen Tiefschläge kann lähmen, oder zur Entdeckung und Bearbeitung der eigenen, bisherigen Lebenslügen inspirieren. Markus Tripolthat daraus Lieder gemacht - Lebenslügenlieder.

Der Schaffensprozess brachte den Wiener zur Einsicht, dass Pathos zwar ein legitimes Stilmittel zum “öffnen innerer Türen“ darstellt, romantische Verklärung aber eine besonders perfide Form der gelebten Lüge sein kann,„weil sie eher die Marketingabteilung der Liebe abbildet, nicht aber die Liebe selbst“ - so Tripolt.



„Im Schmerz ein Vollbad nehmen - und damit dem Scheitern eine zweite, lust- und hoffnungsvolle Seite abringen“ - so beschreibt Tripolt die Dringlichkeit des Moments auf den er seine künstlerische Reaktionen bezieht. „Ein Lied darf verführen, einen manipulativen Vorsatz darf es aber niemals haben, wo man als Depp übrig bleibt, wenn man drauf reinfällt“.



Die Lyrics lassen sehr persönlich und durch eine männliche Brille auf Geschlechter- und Beziehungsthemen blicken, wobei sie niemals ins plumpe abgleiten. Im Gegenteil, hier wird Liebe und Leidenschaft jener Raum gegeben, den in ihrer Verdichtung nur Popmusik zur Verfügung stellt, ohne jemals am misogynen auch nur anstreifen.



MÄNNER OHNE WERK (MOW)begreift sich als offenes Produktions- und Bandprojekt, das nun die erste Auskoppelung des kommenden Albums „Lebenslügenlieder“ vorlegt.

Die Lieder zeichnen sich durch eine große emotionale Zugänglichkeit aus, denen der arrivierte Musiker und Produzent Andy Baum ein wunderbar erwachsen Pop-Arrangement verliehen hat. Für Keybords und Mix zeichnet der Falco-Wegbegleiter Polio Brezina verantwortlich, die Harmonika etwa, spielt der Wiener Knopferlvirtuose Walther Soyka.