In jeder Bewegung Joel Gibbs steckt die standhafte Eleganz eines Dirigenten. Schwungvoll manieriert, so schöngeistig wie ein Blumenbouquet auf einer viktorianischen Kommode. Irgendwo zwischen Oscar Wilde und Charles Baudelaire, opulent, überbordend.



Seit 2001 spielt der Kanadier mit seiner Band The Hidden Cameras nun. In den Kirchen Torontos inszenierte er die legendärsten Nächte der Stadt. Männliche Gogotänzer boten den performativen alles umstürzende Rahmen für Shows, die Religion hinterfragten und Sexualität feierten. Gibb prägte die Musikszene Torontos, als sie fast noch nicht gab. Er war der erste kanadische Künstler, der bei Rough Trade unterschrieb. Inzwischen wohnt Joel Gibb in Berlin. Er hat seinen festen Platz gefunden, als Songwriter, als Künstler. Auf „Age“ will er also nicht wissen, wer bin ich, sondern wie bin ich zu dem geworden.



„’AGE’ dekonstruiert meine musikalischen Wurzeln“. Da sind kleine Referenzen in den Stücken, fast unhörbare Miniaturen, aber sie sind da. Tatsächlich muss man, um „AGE“ zu verstehen, die Ohren auf den Boden legen, die Wurzeln wachsen hören wollen zu versuchen, die Augen schließen, den eigenen Herzschlag ignorieren, die Geräusche filtern.