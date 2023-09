Christoph Israel: Ein Wintermärchen 2 - Weihnachtsklassiker

Nach dem Erfolgsalbum "Ein Wintermärchen" präsentiert der Berliner Arrangeur, Komponist, Pianist und Produzent Christoph Israel auf der Fortsetzung "Ein Wintermärchen 2" internationale Festtagsklassiker.

In diesem Jahr haben sich Stars wie Ute Lemper, Nadine Sierra, Kandace Springs, Max Raabe, Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel), Michael Schulte, Götz Alsmann und Theo Bleckmann vor dem Mikro versammelt, um internationale Klassiker von “Have Yourself a Merry Little Christmas” bis “Es ist ein Ros entsprungen” zu interpretieren. Nie war “O du fröhliche” festlicher, als aus der goldenen Kehle von Nadine Sierra, nie klang “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” verführerischer, als in der Fassung von Michael Schulte. Eingespielt wurden alle Songs vom 45-köpfigen Swonderful Orchestra, einer hochkarätigen Zusammenstellung von Mitgliedern renommierter Klassikorchester wie den Berliner Philharmonikern oder dem Chamber Orchestra of Europe.