MIVA: Umwege

Umwege mussten sowohl MIVA, als auch FARGO schon oft genug nehmen. Doch aufgeben war für beide nie eine Option, denn „es wäre zu leicht Jetzt kurz vorm Ziel einfach wieder umzudrehen“

Und so suchten sie das Miteinander, die sowohl die 28-jährige Wahl Berlinerin als auch der zweifache Familienvater so sehr lieben - und wir alle zur Zeit so brauchen. Entstanden ist ein gemeinsamer Song, eine Ode an die Umwege. Mit einer leichten Melancholie, aber vor allem ganz viel Energie und Hoffnung ermutigen MIVA und FARGO ihre Hörer*innen dazu, in jedem Umweg, in jeder neuen Situation eine Chance zu erkennen und vor allem dranzubleiben.

Schon früh musste MIVA geliebte Menschen gehen lassen und die Stärke aufbauen, die sie bis heute trägt. Und das hört man: Melancholie in ihrer Stimme mischt sie mit Optimismus in ihrer Musik. MIVA berührt. Und ermutigt zugleich zum nächsten großen Schritt – oder eben Umweg.

FARGO geht seine täglichen Umwege mit Mops statt Bulldogge und wenn er einen mal wieder zum Lachen bringt, dann ertappt man sich dabei, kurz an das Gute im Leben zu glauben.

Umwege ist eine gelungene Symbiose aus modernen Sounds und Popmusik, aus MIVAs Megastimme und FARGOs einfühlsamen, bassigen Sprechgesang, produziert von Niko Stegmiller. Wir hoffen schon beinahe, dass die beiden noch den ein oder anderen Unweg einschlagen müssen, wenn daraus weiterhin Songs wie diese resultieren.