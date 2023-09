Paisley: Paisley

This town’s too small for me, there’s so much more for us to see Gerade in dereigenen Heimatstadt beschleicht einen oft das Gefühl, dass die Welt sich im Kreisdreht. Darum haben sich PAISLEY für das Video zur aktuellen Single „This Town“ihren Lieblingsclub gemietet um trinkend dem Kleinbürgertum und der Beklemmungzu entfliehen. Man spürt ganz deutlich: Paisley will mehr. Paisley will raus.

Für PAISLEY gibt es keinen Plan B, keine Kompromisse: Seit 2013 erhält dasQuartett den Traum vom Rock'n'Roll am Leben. Zwei Gitarren, Schlagzeug, Bassund eine Menge Energie; das ist das Set-Up der vier Jungs.Nach erfolgreichen Gigs in Deutschland erschien Anfang 2015 ihre Debüt-EP. Esfolgten Radio- und Fernsehauftritte (u.a. Circus HalliGalli), bei denen Paisley auchdas breitere Publikum mit ihrer ehrlichen und unverfälschten Musik überzeugenkonnten. Im Herbst 2016 gingen sie erstmals auf Europatour und machten unteranderem in Manchester, Liverpool, Paris, Berlin und Amsterdam Halt.

Mit ihrem Sound bewegen sich Paisley zwischen psychedelischem Britpop undfeinfühligen Balladenmelodien, den sie nun auf ihrem ersten Album veröffentlichen.Die zehn Songs vermitteln ein libertäres Lebensgefühl und versuchen Antworten aufdie immer wiederkehrenden Fragen des Lebens zu finden. Jung und wild kommenLiam Floyd, David Barth, Fabian Catoni und Luis Darko daher.

Trotzdem wissen sie genau, was sie wollen: "bloody serious" nehmen sie das mit derMusik und das kann man auf ihrem selbstbetitelten LP-Debüt hören. Wir sindgespannt, wohin die Reise geht!

Am 25. Mai 2017 erscheint Paisleys selbstbetiteltes Debütalbum bei UndressedRecords. Die Single „This Town“ wird am 5. Mai veröffentlicht.