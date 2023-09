Veronica Fusaro: Beach (Acoustic)

Was haben wir uns weggeträumt in den vergangenen eineinhalb Jahren… Einige von uns haben es mittlerweile sogar mal an den Strand geschafft, doch vielen ist ein Urlaub nach wie vor vergönnt. Doch Rettung naht! Die Italo-Schweizer Singer-Songwriterin Veronica Fusaro hat ihre Single „Beach“ neu vertont – und die Akustikversion des Songs ist mindestens so erfrischend wie ein Cocktail im Liegestuhl! Mit ihrer Vielseitigkeit begeisterte die Musikerin aus Thun bereits unter anderem Dire-StraitsLegende Mark Knopfler, mit dem sie im Amphitheater in Nîmes gemeinsam aufgetreten ist. Zu ihren bereits 350 gespielten Konzerten, u.a. beim Glastonbury und Eurosonic, zählen SupportShows für Ibeyi oder Eagle-Eye Cherry. Doch während der Pandemie waren Live-Shows rar gesät – gerade deswegen hat die akustische Neuauflage des Songs für Fusaro eine besondere Bedeutung. „Wegen Corona gab es praktisch keine Bandshows mehr. Ich bin alleine mit meiner Gitarre und meiner Loopstation aufgetreten. Die Gitarre war mir immer nah, aber seitdem ist mir das Instrument noch einmal mehr ans Herz gewachsen. Die Leute haben so intensiv auf die Liveversion von Beach reagiert, dass ich den Song unbedingt noch einmal neu aufnehmen wollte!“ Und das neue Gewand steht dem Song: Man spürt die von ihr angesprochene Live-Energie, statt Retro-Soul punktet „Beach (Acoustic)“ mit frecherem Charakter und lässigem Vibe, mit ausgeklügelten Claps, Riffs und Akzenten, wie etwa einer überarbeiteten Bassline. Auch der Inhalt des Stücks transportiert sich anders: Fusaro singt von dem bittersüssen Zustand, wenn man nicht bekommen kann, was man sich wünscht – während die Ablenkung aber halt auch Spass macht. Dabei muss es gar nicht mal der vergängliche Sommerflirt sein, weil die grosse Liebe nicht erreichbar ist – es kann sich um jede Art von „Glück mit Verfallsdatum“ handeln, so die 24-jährige Sängerin, „und sei es, dass man auf Social Media rumhängt, weil man nicht den Mut hat, eine Idee anzupacken.“ Nach einigen Singles, zuletzt dem beachtlichen „Fool“ – sollte Quentin Tarantino je ein Liebesdrama drehen, wäre dies der perfekte Soundtrack –, und den drei EPs „Lost in Thought“, „Ice Cold“ und „Sunkissed“, arbeitet Veronica Fusaro derzeit an ihrem Debütalbum. „Beach (Acoustic)“ versüsst einem auf jeden Fall die Wartezeit. „Ich verpacke in meinen Songs gerne melancholische Gefühle in buntem Geschenkpapier“, beschreibt es die Künstlerin – oder in einem bunten Strandtuch, wie im Fall ihres aktuellen Releases!