„Meine neue Single SOMMER soll dem Zuhörer innere Wärme und Sonnenschein spenden“ betont der Singer& Songwriter Maensch.

In Zusammenarbeit mit dem sehr erfolgreichen Star-Songwriter Lukas Loules (ehemals Lukas Hilbert), welcher unter anderem für Nena, Maffay, Lindenberg oder Vanessa Mai zahlreiche Hits schrieb, entstand der Text zu SOMMER.

Worum geht es in SOMMER? Je tiefer der Hörer in die Lyrik einsteigt, desto klarer wird, dass Maensch vom Fernweh nach Sommer singt – teilweise mit verzweifelter Stimme. In seinem Werk geht es jedoch nicht primär um den kalendarischen Sommer, sondern vielmehr um den inneren, seelischen Sommer.

„Es gab eine Phase in meinem Leben, da fühlte ich mich nur noch ausgebrannt, emotionslos und es machte sich eine Gefühlskälte in mir breit. Ich war schlichtweg überarbeitet und auf mir lastete gleichzeitig enormer Druck. Bildlich gesprochen sehnte ich mich in dieser Zeit nach meinem inneren Sommer und nach Wärme.“ Der Künstler fährt fort: „Diesen Burnout konnte ich zum Glück überwinden, indem ich gelernt habe, mich selbst zu reflektieren. Ich drehte an gewissen Stellschrauben – unter anderem öffnete ich mich in Gesprächen. Wesentliche Unterstützung bekam ich von meiner damaligen Lebenspartnerin (mittlerweile Ehefrau), um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar“.

Der Künstler bricht mit diesem Song ein Tabu-Thema unserer Gesellschaft. Seine Botschaft: „Der Song soll anregen und Mut zusprechen, die „Reset-Taste“ zu drücken, wenn das Feuer in einem erloschen ist. Wem es gelingt runterzufahren und aus dem Hamsterrad auszusteigen, dem wird anschließend auch wieder sommerlich warm ums Herz“ betont der Künstler. „Selbst im kühlen und oft verregneten Hamburg kann dann ganzjährig Sommer sein!“, ergänzt der Musiker mit leicht verschmitztem Lächeln.

Die Chancen stehen überaus hoch, dass Maensch noch viele eingefrorene Herzen und Seelen auftauen lässt. Seine Songs gehen tief unter die Haut. Dank seiner charismatischen, gefühlvollen Stimme, seinen eingängigen Hooks sowie seinen ehrlichen, lebenserfahrenen Texten, schafft er es, seine Mitm(a)enschen von innen heraus zu berühren und zu erwärmen.