Maensch, bürgerlich Mario Mannchen, ist ein deutscher Singer & Songwriter, der mit seinen emotionalen und tiefgründigen Songs die Herzen der Zuhörer erobern möchte. Der in Hamburg geborene Künstler begann seine musikalische Reise schon in jungen Jahren. Trotz seines Talents und seiner Leidenschaft für die Musik musste er viele Hürden überwinden, um dorthin zu gelangen, wo er heute steht.



Schon früh fiel sein kompositorisches und gesangliches Talent auf. Ende der 90er Jahre, im Alter von 18 Jahren, wurde er von einem echoprämierten Musikproduzenten innerhalb eines Castings in Hamburg entdeckt. Dieser bot ihm direkt einen Vertrag an.



Zeitgleich wurde ein amerikanischer Musikmanager beim „Auf-der-Straße-Musizieren“ auf den Sänger mit seiner Rockband aufmerksam und lud sie kurz darauf zu einer Studioproduktion nach Houston in die USA ein. Innerhalb kürzester Zeit häuften sich weitere attraktive Angebote von namhaften Produzenten und Musikmanagern.



Nach kurzer Anlaufphase in den USA, entschieden sie sich dennoch für einen Vertrag mit dem echoprämierten Produzenten. Es folgten diverse Studioproduktionen in Hamburg und Belgien.



Leider gelang es nicht, einen erfolgsversprechenden Plattendeal einzufädeln. Nach rund 2 Jahren wurde die Zusammenarbeit mit dem Produzenten beendet, ohne eine Veröffentlichung „im Gepäck“.



Nach viel Frust löste sich die Band auf. Es folgte eine eigens initiierte „Studiotour“ des Sängers in Los Angeles, wo er in renommierten Tonstudios Kontakte knüpfte und Songs in englischer Sprache aufnahm.

Um sich nach dem Abi Musik leisten zu können, finanzierte er sich zunächst als Tennistrainer. Kurze Zeit später entstand daraus seine eigene Tennisschule, dann ein großes Sportcenter. Dieses war gekoppelt an einen langjährigen Pachtvertrag, wodurch er mit Mitte 20 sinnbildlich an das Sportcenter gefesselt war. Zwar komponierte er weiterhin Songs, doch konnte er sich nicht weiter seiner Musikkarriere widmen.



Das hatte er so nicht geplant. Darunter litt sein Künstlerherz sehr.



Mit 44 Jahren fühlt er sich bereit für einen musikalischen Neustart. Der Self-Made-Man erfand sich als Künstler neu - dies war die Geburtsstunde von Maensch. Gestärkt durch seine Lebenserfahrungen und mit einem frischen musikalischen Ansatz kehrt er auf die Bühne zurück. „Ich habe das unbändige Bedürfnis meinen Songs Gehör zu verschaffen – sie verdienen es gehört zu werden!“



Sein Song „Zweite Chance“ berührt und dringt bis zur Seele durch. „Es kommt nicht selten vor, dass Menschen weinen müssen, wenn sie diesen Song hören“, sagt der Künstler. „Vermutlich, weil die Komposition genau das ausdrückt, wonach wir Menschen uns sehnen. Eben diese zweite Chance.” Mit dem Produzenten Alexander Lübbe hat er seit 2023 einen starken musikalischen Partner an seiner Seite. Mit ihm nahm er im Elevate Studio in Hamburg zahlreiche Eigenkompositionen auf. Die neuen Songs sind geprägt von persönlichen Geschichten, tiefen Emotionen und einem unverwechselbaren Stil, der seine Zuhörer berührt und bewegt.



Maenschs Musik ist eine Mischung aus Pop, Rock und

Singer-Songwriter-Elementen. Seine Einflüsse reichen von deutschen Legenden wie Herbert Grönemeyer und Peter Maffay bis hin zu internationalen Künstlern wie Ed Sheeran, Backstreet Boys oder Bon Jovi.



Seine Lieder sind oft kraftvoll arrangiert, wobei der Fokus auf seiner ausdrucksstarken Stimme und den poetischen Texten liegt. Maensch versteht es, alltägliche Themen in universelle Botschaften zu verwandeln. Seine Songs sind kommerziell, radiotauglich und funktionieren sowohl mit modernen Sounds & Beats, als auch nur durch Begleitung an der Akustik-Gitarre oder am Klavier.



Maenschs Musik handelt von den Höhen und Tiefen des Lebens, von Liebe, Verlust, Hoffnung und der Suche nach dem eigenen Weg.



Mit Ende 20 erlitt er einen Burnout und stieß erstmals an seine Grenzen. Auch die Begleitung seiner Mutter am Sterbebett hat den Singer/Songwriter aus einer neuen Perspektive auf das Leben blicken lassen. Er widmete ihr den Song „Puzzle“ für ihr Lebenswerk. Sein Song „Alles wird gut” verkörpert auf der anderen Seite viel positives Denken: „Dieser Track soll den Menschen Mut zusprechen und eine Art Schwimmweste sein.“



Mit seiner zweiten Chance möchte er nicht nur seine musikalischen Träume verwirklichen, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung und Beständigkeit senden. Seine Lieder sollen Menschen inspirieren, niemals aufzugeben und immer an das Gute zu glauben.



Maensch ist ein lebender Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verfolgen und dass jede Herausforderung auch eine Chance zur Weiterentwicklung bietet. Mit seinen emotionalen Songs und seiner authentischen Art hat er das Potenzial, die Herzen seiner Zuhörer im Sturm zu erobern.