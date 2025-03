The Hidden Cameras: How do you love?

The Hidden Cameras melden sich mit ihrer lang erwarteten, hymnischen neuen Single „How do you love?“ zurück. Über einer pumpenden Bassline, gefühlvollen Klavierakkorden und melancholischen Streicherarrangements (gespielt und arrangiert von langjährigen musikalischen Partner Owen Pallett) trifft Joel Gibb genau den Punkt zwischen Euphorie und Schmerz, an dem die Seele der Disco sitzt.

Mit einem neuen Album im Gepäck sind The Hidden Cameras zurück und diesmal im Zentrum des Dancefloors.