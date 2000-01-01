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The Hidden Cameras
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The Hidden Cameras

The Hidden Cameras sind ein Band-Kollektiv um den kanadischen und in Berlin lebenden Sänger und Songwriter Joel Gibb. Es ist kein Geheimnis, dass The Hidden Cameras Gibbs Baby ist, und in gewisser Weise kann man die Band als Soloprojekt betrachten. Er schreibt alle Songs, singt sie, spielt Gitarre und eine Reihe anderer Instrumente auf den Recordings und entwirft die CD-Cover und Bühnenbilder (und stellt seine Kunst auch in Galerien auf der ganzen Welt aus). Gibb ist ein brillantes musikalisches Chamäleon, das in fast jedem Genre und Performance-Stil experimentiert und in der Vergangenheit bereits mit Künstler:innen wie Mocky, Feist, Patrick Wolf, Chilly Gonzales, Ron Sexsmith, Pet Shop Boys, Rufus Wainwright und R.E.M. zusammengearbeitet hat.

The Hidden Cameras zelebrieren eine Mischung aus queerer Politik, expliziter Sexualität, symphonischem Indie-Pop und einem theatralischen Spektakel, das an das Religiöse grenzt. Gibb selbst beschreibt den Sound von The Hidden Cameras auch treffend als „Gay Church Folk Music“. Mit dem Release von „Origin:Orphan“ (2009) haben erstmals elektronische Elemente Einzug in den Sound der Band erhalten.

Mit ihren aufwendigen Live-Shows, bei denen teilweise fast 30 Musiker:innen, Go-Go-Tänzer:innen und Stripper:innen auf der Bühne stehen und darüber hinaus Videos, projizierte Lyrics und eine starke Beteiligung des Publikums beinhalten, hat die Band vor allem in Kanada, aber auch in Europa, bereits eine breite und treue Anhängerschaft gewonnen.

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BRONTOThe Hidden Cameras
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Videos

The Hidden Cameras - Brontosaurus Law (OFFICIAL VIDEO)
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How do you love? (Pet Shop Boys Remix)
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The Hidden Cameras - How do you love? (Official Video)
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The Hidden Cameras - Carpe Jugular
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