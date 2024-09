The Hidden Cameras: Origin:Orphan Remixed

The Hidden Cameras freuen sich, anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von „Origin:Orphan“ aus dem Jahr 2009 ein Remix-Album mit dem Titel „Origin:Orphan Remixed“ anzukündigen, das noch nie zuvor gehörte Remixe des von Kritikern gefeierten Albums enthält.

Die Leadsingle des Albums, der organische und bislang unveröffentlichte Remix von „Colour of a Man“ von den Pet Shop Boys, zeigt den brillanten Trademark-Sound des berühmten Duos in einer perfekten Interpretation von Gibbs Ballade. Der Stuart Price-Remix entstand, als Jake Shears und Price in Berlin das Scissor Sisters „Night Work“-Album planten und Jake 2008 in Joels Wohnung zur Untermiete wohnte. Der Noblesse Oblige-Remix von „Origin:Orphan“ zeigt Sebastian Lee Philipp (Die Wilde Jagd), der am „Origin:Orphan“-Album mitgewirkt hat, in einer beschwingteren Version des doomigen Titeltracks des Albums und wurde bis jetzt ebenfalls nie veröffentlicht. Das Duo Hidrogenesse aus Barcelona bot 2009 an, den Großteil des Albums zu remixen und veröffentlichte kurz nach dem Release von „Origin:Orphan“ eine EP mit dem Titel „Hidrogenesse versus The Hidden Cameras“ auf ihrem Label Austrohungaro. Dieses Material bildet den Hauptteil des Remix-Albums und fügt sich nahtlos in die anderen Remixe ein. Holy Fuck wurden für einen Remix von „Underage“ für die B-Seite der Single angefragt und lieferten einen Remix getreu ihrer elektronischen Lo-Fi Ästhetik.

Das gesamte Album spielt sich wie eine alternative Version von „Origin:Orphan“ und ist mit einer exakten Spielzeit von 60 Minuten ein einzigartiges Kunstwerk für sich.