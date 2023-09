Linebug: Fast Changing Landscapes

Die erste Single „Skyline“: Eine wunderschöne Hommage an ihre Wahlheimat und ihre Lieblingsorte darin, die Christian für das Musikvideo illustriert hat, etwa die Villa Weltfrieden, die Nikolaikirche oder den Johannesfriedhof. Darin singt Line von kaputten Fenstern, Betrunkenen im Park, verlassenen Schulen, um aber im zärtlichen Refrain zu konstatieren: „You are my skyline“. Das ist die Kunst von Linebug: Brüche zu benennen, und sie gleichzeitig wie ihre Heilung klingen zu lassen. „Ostdeutschland hat eine Ästhetik, die ich noch nie zuvor gesehen habe und die mich fasziniert. Man sieht die Stadt wachsen und kann sie als Künstlerin noch mitgestalten“, sagt Line.



Auf „Fast Changing Landscapes“ findet sich sanfter Folk Pop über den Wunsch nach Glück und welche Umwege Menschen auf der Suche danach nehmen. Etwa handelt „If I Had A Camera“ von dem Versuch, in einer komplizierten Beziehung die Augenblicke der Leichtigkeit festzuhalten. „Beijing“ wiederum beschäftigt sich mit der Klimakrise und wie zu

Beginn der Pandemie in der chinesischen Metropole erstmals seit Langem ein Sternenhimmel zu sehen war. „Wir möchten mit unserer Musik und unseren Konzerten Inseln des Aufatmens schaffen, als würde man aus dem Alltag ausbrechen und in einen Film eintauchen“, erzählt Line. Das gelingt Linebug meisterlich.