PARALLEL: The Day Before We Met

Titelsong zum Buch „Der italienische Patient“! Italienischer Vibe für den deutschen Leseherbst.

Es ist kein Song anlässlich einer aufgeschriebenen Ferienreise. Der neue Song „The Day Before We Met“ vom Stuttgarter Duo Parallel begleitet auf herrlich rhythmisch italienischer Dolce Vita ein sehr ernstes Thema und mittlerweile deutsche Volkskrankheit: Burnout. Erschöpfung. Fehlende Energie.

Darum geht es in dem im Herbst 2024 erscheinenden Buch „Der italienische Patient“ aus dem Delius Klasing Verlag. Die Reise skizziert damalige Situation und Idee des Autors Christian Blanck.

Blanck kaufte sich einen alten Fiat 500 im südlichsten Italien und machte sich quer durch das Land auf den Rückweg nach Stuttgart, um auf diesen zeitweise sehr einsamen Kilometern zusammen mit seinem neuen über 50 Jahre alten Freund viel Energie auf der Straße zu finden.

Und wer durch Italien reist, darf natürlich auf Musik nicht verzichten. So entstand die neue Single „The Day Before We Met“ des Duos Parallel als Titelsong zum Buch sowie auch eine unterhaltsame Playlist aus vielen Shazams durch ganz Italien. Das Novum an dem Song ist, dass es eher unüblich ist, dass Bücher Titelsongs bekommen. Es ist in der Regel dem laufenden Bild von Kinoblockbustern und Serien vorenthalten.

Auch der Parallel Song erzählt von der Tristesse und erlebten Müdigkeit des Alltags. Vom italienischen ins Deutsche übersetzt bedeuten die ersten drei Strophen: Bin wie immer allein im Zimmer - Am Beobachten, wie sich der Uhrzeiger dreht - Eine Tasse Kaffee in meiner Hand – Wie immer – Wie immer.

In der Nummer geht es wie auch im Buch um fehlende Energie einer Person. „Stuck inside my patterns - Caught in the middle of routine”. Es sind Parallelen zur Geschichte im Buch als auch im Song. Gefangen in Mustern und Routine bevor es zur Veränderung kommt. Francesco Caruso und Koray Cinar setzen das in ihrer brillianten Art des Songwritings und dazugehörigen Produktion um und entlassen den Song italienisch leicht und herrlich rhythmisch in diese Welt.

Unterstützt wurden sie im Songwriting und der Produktion durch ein starkes Team aus Schweden und Deutschland. Tobias Röger (u.a. Christina Stürmer, Udo Lindenberg,), Thomas Steengard, Andreas Stone und Michelle Leonard (u.a. Nico Santo, Alice Merton) unterstützten Parallel bei der neuen Single.