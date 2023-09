Atme ein.

Folge dem Unbekannten. Genug vom Dunst der Friteusen und der frisierten Autos. Augen auf. Folge dem Unbekannten. Genug von grellen Neonlampen und dem Blinken der Leuchtreklamen. Höre. Folge dem Unbekannten. Genug vom Sirren der Monitore und dem Heulen der Sirenen. FOLGE DEM UNBEKANNTEN.

„We Are Aust“ ist Wald. Klaffendes Gestein. Wild und frei. Ein Tier, Etwas Unbekanntes, tief atmend, hoch springend, weit blickend, stolzierend im Schatten der kargen Kieferstämme. Edel. Erhaben. We Are Aust.

We Are Aust. Eine Band zwischen Performance Arts, Mystik und Musik. Gegensätze bestimmen den Sound. Natur trifft Stadt. Epik trifft Intimität. Dunkelheit trifft Licht. Die Balance der Gegensätze, die die Welt zusammenhält, hält auch den Kosmos der Band zusammen. Magie und Epos bestimmen die Produktionen. Vocals treffen auf einen Mix aus Pop- und HipHop-Beats vermengt mit Nuancen aus der klassischen Komposition. Im einen Moment zerbrechlich klein, dann groß wie eine Kathedrale ertönen Klänge die Sturm und Gewitter aufziehen lassen. LIVE überzeugen die Lady und ihre urbanen Eingeborenen mit einem epochalen Sound- und Show-Spektakel voller Percussion und verzaubernder Gitarrenflächen.