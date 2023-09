The Bongo Club - Seventeen

Du suchst nach Urban Dance? Einem weiteren DJ, der an Knöpfen dreht? Ein Gesicht? Dann such weiter.Der erste Song, den es aus dem kommenden Album der jungen Schweden zu hören geben wird, heißt “Seventeen“. Es ist ein tanzflächenfüllender Track über den einen Freund, der nicht mehr weiter weiß, den wir irgendwie alle haben. 2017 begann mit einer erfolgreichen Studiosession und wurde richtig spannend, als der Produzent und Mischer Owen Morris (Oasis, The Verve, Kaiser Chiefs, Ash, The View) Interesse daran bekundete, die Single für die Band zu produzieren. Er sagt über die The Bongo Club: „They sound fantastically cool and they write great songs. It’s stupid and intelligent at the same time. It’s great guitar music, plain and simple.”

The Bongo Club schreibt Lieder über das Jungsein, über das Leben im Hier und Jetzt. 2017. Lieder über die Liebe, über Verwirrendes und Aufregendes und darüber, seinen Platz im Leben zu finden und erwachsen zu werden, ohne ihn wieder zu verlieren. Die Musik basiert auf treibenden Gitarren, ausladenden Refrains und ehrlichen Worten, mit denen es nicht schwer fällt, sich zu identifizieren.

Es ist Musik von der Straße, mit einer frischen Perspektive, und es ist sogar in Ordnung, sich dazu zu bewegen... ist es am Ende vielleicht doch Urban Dance?

Eins ist sicher: The Bongo Club hat noch vieles in petto, und so eingängige Musik wie diese ist nur schwer aufzuhalten.