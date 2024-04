Joanna Gemma Auguri : What We Call Love

Musikalisch und lyrisch reflektiert What We Call Love die Sphären von Licht und Schatten in der Liebe – vor allem, wenn sie sich als Illusion entpuppt. Mit seinem Beat und den Bläsersätzen klingt der Song fast wie ein Popsong. Und doch spielt die Zither ihr unheimliches Lied darunter und bricht die klassische Struktur auf. (Florence & the Machine meets Bauhaus).

„Ich hatte ursprünglich geplant, diesen Song so wie Nico mit ihrem Harmonium, sehr langsam nur auf einer Orgel zu spielen. Ein Lied, das einem die Schuhe auszieht. Und dann haben sich musikalisch darin die Kontraste entfaltet, genauso wie die Gefühle und die Energie, die man zu Beginn einer gemeinsamen Geschichte hat. Zither, Drums und Cello bringen hier eine besondere Dynamik herein. Dramaturgisch erzählt der Song davon, dass sich plötzlich die großen und hoffnungsvollen Gefühle, die man für jemanden empfindet in Kälte oder gar Gleichgültigkeit verwandeln. Das ist ein schmerzliches Erwachen aus einem Zustand der Projektion und des Träumens. Es ist ein unausweichliches Fallen und trotzdem erinnert man sich an den Zauber. Ich frage mich häufig, was Liebe in unserer Zeit und unserer Gesellschaft aber auch durch unsere Ansprüche ausmacht. Der Song spiegelt die Schönheit und Abschied von intensiven Begegnungen in unserem Leben wider.