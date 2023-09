Albert: Hypnotized

Albert ist ein Frankfurter Indie-Pop Duo. Am 18. August erscheint mit „Hypnotized“ die erste Singleauskopplung aus ihrem kommenden Debüt-Album „Heavy Losses“.

„Hypnotized“ erzählt von Augen, in denen man sich verliert... von tiefen Blicken, aus denen man womöglich nie wieder herausfindet. „Manchmal ist man so sehr in die Augen des anderen verliebt, dass es an Hypnose grenzt. Das birgt die Gefahr, seinen eigenen Willen zu verlieren“, sagen Albert.

Auf ihrem Debütalbum „Heavy Losses“, das am 20. Oktober erscheint, präsentiert die Band ihren kontrastreichen Trademark-Sound über 10 Songs hinweg: Ein melancholisch-euphorischer Mix aus akustischen Gitarren, rhythmischen 80s Synthies, poppigen Hooks und analogen und synthetischen Drums. Hört man Albert, so wird schnell klar: Zwei Menschen bilden die bessere Person.

Doch wer sind Albert?

Es klingt zunächst einmal seltsam, wenn man von einem Vornamen im Plural sprechen muss. Die Gründe hierfür werden hinter den Kulissen schnell deutlich: Zwei Herren, geprägt von einer so langen Freundschaft, dass sie sich gemeinsam einen Namen gegeben haben.

In Wahrheit sind Albert nämlich Simon Konrad (Gesang, Gitarre) und Felix Mannherz (Drums, Produktion); als Sänger & Drummer der Frankfurter Indie-Band Cargo City längst keine Unbekannten mehr in der deutschen Musikszene. Nach dem Ende von Cargo City machen Simon und Felix weiter und gehen mit Albert im Mai 2016 die ersten Schritte:

Die erste Single „The Most Exciting Thing“ erreicht deutschlandweites Radio-Airplay und das dazugehörige, mehrfach preisgekrönte Musikvideo wird von der Intro in die Musikvideos der Woche aufgenommen. Die Live-Taufe erfolgt mit einer eigenen Tour, sowie als Support von Mikroboy. Einmal laufen gelernt, stehen Albert nicht mehr still: Im November 2016 erscheint die nächste Single „Thinking Of You“, begleitet von einer weiteren, erfolgreichen Deutschlandtour.

Nach Supportgigs für David Pfeffer schliessen sich Albert letztendlich im Frühsommer 2017 mit dem Produzenten Oliver Zülch im Studio ein, um ihr Debüt-Album aufzunehmen. „Da wir viel „in the box“ am Computer arbeiten, war uns bei der Wahl des Produzenten wichtig, dass er einerseits unseren Pop-Synth-Ansatz versteht, andererseits ein Gespür für analoge Klänge und Ketten hat, um unserem Sound noch die nötige Wärme zu verleihen. Mit Oliver Zülch haben wir damit einen super Partner gefunden, der sich neben solchen Großprojekten wie den Sportfreunden Stiller, den Ärzten und The Notwist viel Zeit für uns genommen und genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat.“, so Albert.

Entstanden ist das Album „Heavy Losses“. „Im Nachhinein, als alle Songs bereits geschrieben waren und die Auswahl für das Album, sowie die Entscheidung für den Albumtitel getroffen war, ist uns aufgefallen, dass fast jeder Song darauf eine thematische Verbindung zu Verlusten in jeglicher Hinsicht hat. Das macht „Heavy Losses“, wenn man so will, zu einem unbeabsichtigten Konzeptalbum“, sagt Band.

Doch trotz der schweren Grundthematik des vermeintlichen Verlust-Konzeptalbums, klingt „Heavy Losses“ nicht nach einem tieftraurigen Album. „Es hat viele melancholische aber eben auch fröhliche oder euphorische Momente. Jeder Verlust ist im Grunde parallel auch die Geburtsstunde einer neuen Lebensphase, der Aufbruch in etwas Ungewisses.“

Um die kommende Platte auch live ausgiebig zu feiern, begeben sich Albert ab Ende Oktober auf eine 10-tägige Deutschlandtour.