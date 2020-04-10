Release
10.04.2020
Artist
Labelservice, Verlag
You Silence I Bird: Daughter Of The Endless Green
„Daughter of the Endless Green“ ist eine Hommage an die
Schönheit und Schützenswürdigkeit der Regenwälder
unserer Erde. Durch die Inspiration von Sänger Pauls Zeit in
Südamerika, entstand ein Song über die Begegnung eines
Reisenden mit der Natur im brasilianischen Pantanal & ihren
Bewohnern.
Funkige Instrumentierung gepaart mit prägnanter
Mehrstimmigkeit, handgemachtem Dschungelambiente und
einem ausufernd-verträumten Finale verleihen „Daughter of
the Endless Green“ eine atmosphärische Kraft, die träumen
lässt und den Wunsch nach der ewig-reinen Begegnung mit
der Natur bekräftigt.