You Silence I Bird: Daughter Of The Endless Green

„Daughter of the Endless Green“ ist eine Hommage an die

Schönheit und Schützenswürdigkeit der Regenwälder

unserer Erde. Durch die Inspiration von Sänger Pauls Zeit in

Südamerika, entstand ein Song über die Begegnung eines

Reisenden mit der Natur im brasilianischen Pantanal & ihren

Bewohnern.



Funkige Instrumentierung gepaart mit prägnanter

Mehrstimmigkeit, handgemachtem Dschungelambiente und

einem ausufernd-verträumten Finale verleihen „Daughter of

the Endless Green“ eine atmosphärische Kraft, die träumen

lässt und den Wunsch nach der ewig-reinen Begegnung mit

der Natur bekräftigt.