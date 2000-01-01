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You Silence I Bird
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You Silence I Bird

Was haben Nova Scotia, Lissabon und Braunschweig gemeinsam? Die Antwort: YOU SILENCE I BIRD. Die drei Musiker Paul, Moses und Jonas sind geographisch gerade weit voneinander entfernt und sich musikalisch doch so nah. Das ist zu spüren in ihrem neusten Song „Don’t lose your Excitement“, der durch eine starke gesangliche Intimität und das akustische Gitarrenspiel besticht. Im Frühjahr 2021 waren YOU SILENCE I BIRD im Studio an der Nordsee und haben unterm Reetdach, zwischen Deichen und Schafen neue Musik aufgenommen, die wild, rough und gleichzeitig nach viel Gefühl klingt. Eine Mischung aus Coldplay, War On Drugs, einer Prise Prince und dem Drive der Gitarren-Indie-Musik der frühen 2000er ist herauszuhören. Dabei verlieren sie allerdings nie ihre besondere Eigenständigkeit, sondern finden durch markante Leadgesänge eingebettet in seichter Mehrstimmigkeit und angetrieben von kickenden Drums und flirrenden E-Gitarren immer ihren Weg ins Ohr. Nach dem Auftakt mit „Don’t lose your Excitement“ werden die Weltenbummler im nächsten halben Jahr weitere Songs über Motor Music herausbringen – und das geht auch bestens aus Lissabon und Nova Scotia. Und wenn sie wieder vereint sind, hat YOU SILENCE I BIRD für 2022 und 2023 natürlich auch noch einen großen Wunsch: Endlich wieder live spielen

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Releases

Cover: You Silence I Bird - Bloom
BloomYou Silence I Bird
Cover: You Silence I Bird - Out of Time
Out of TimeYou Silence I Bird
Cover: You Silence I Bird - City in the Sky
City in the SkyYou Silence I Bird
Cover: You Silence I Bird - Don’t lose your Excitement
Don’t lose your ExcitementYou Silence I Bird
Cover: You Silence I Bird - Tropical Rain
Tropical RainYou Silence I Bird
Cover: You Silence I Bird - Daughter Of The Endless Green
Daughter Of The Endless GreenYou Silence I Bird

Videos

You Silence I Bird - Daughter of the Endless Green
You Silence I Bird - Daughter of the Endless Green
You Silence I Bird - Molecules (Acoustic )
You Silence I Bird - Molecules (Acoustic )
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