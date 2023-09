Was haben Nova Scotia, Lissabon und Braunschweig gemeinsam? Die Antwort: YOU SILENCE I BIRD. Die drei Musiker Paul, Moses und Jonas sind geographisch gerade weit voneinander entfernt und sich musikalisch doch so nah. Das ist zu spüren in ihrem neusten Song „Don’t lose your Excitement“, der durch eine starke gesangliche Intimität und das akustische Gitarrenspiel besticht. Im Frühjahr 2021 waren YOU SILENCE I BIRD im Studio an der Nordsee und haben unterm Reetdach, zwischen Deichen und Schafen neue Musik aufgenommen, die wild, rough und gleichzeitig nach viel Gefühl klingt. Eine Mischung aus Coldplay, War On Drugs, einer Prise Prince und dem Drive der Gitarren-Indie-Musik der frühen 2000er ist herauszuhören. Dabei verlieren sie allerdings nie ihre besondere Eigenständigkeit, sondern finden durch markante Leadgesänge eingebettet in seichter Mehrstimmigkeit und angetrieben von kickenden Drums und flirrenden E-Gitarren immer ihren Weg ins Ohr. Nach dem Auftakt mit „Don’t lose your Excitement“ werden die Weltenbummler im nächsten halben Jahr weitere Songs über Motor Music herausbringen – und das geht auch bestens aus Lissabon und Nova Scotia. Und wenn sie wieder vereint sind, hat YOU SILENCE I BIRD für 2022 und 2023 natürlich auch noch einen großen Wunsch: Endlich wieder live spielen