You Silence I Bird: Tropical Rain

Setzt euch, entspannt euch, Füße vom Gaspedal.

Lauscht den Stimmen der Vögel, der Echtheit des

Pop, sanfter Independent-Filter. Der Romantik des

Am-Fluss-Sitzens, den Fragen zwischen uns und der

Welt. Dem Kitzel der großen Reise, der kleinen

Freuden, des dir und mir.

Die Braunschweiger vereinen all das, erinnern an

Erlebtes und Geträumtes, und reißen den Hörer mit

wohltuenden, federleichten Melodien sanft aus dem

Alltag. Das Trio hält sich nicht an moderne Konzepte

oder gängige Methoden, komponiert seine Songs

beim Schlendern durch den Wald und bedient sich

der Natur als fortwährend ergiebige

Inspirationsquelle.

YOU SILENCE I BIRD entführen die Zuhörer mit ihrem

sphärischen Indie-Sound in pittoreske Klangwelten.

Mehrstimmiger Gesang, getragen von der Wärme

des Basses, lebendigen Drums, flirrendem E-Piano

und sphärischer Gitarre. Das klassische Bandgefüge

wird aufgelöst, wer in dieser Combo einen Frontmann

sucht, wird nicht fündig.

Ihr tanzbarer, naturbelassener Indie Sound wird mit

dem Release der EP „TROPICAL RAIN“

gefeiert. Auf der neuen Platte lassen

sich neben einer lyrischen Hommage an den

brasilianischen Regenwald, einige funkige Elemente

und ihre besondere Mehrstimmigkeit wiederfinden.