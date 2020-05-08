08.05.2020
You Silence I Bird: Tropical Rain
Setzt euch, entspannt euch, Füße vom Gaspedal.
Lauscht den Stimmen der Vögel, der Echtheit des
Pop, sanfter Independent-Filter. Der Romantik des
Am-Fluss-Sitzens, den Fragen zwischen uns und der
Welt. Dem Kitzel der großen Reise, der kleinen
Freuden, des dir und mir.
Die Braunschweiger vereinen all das, erinnern an
Erlebtes und Geträumtes, und reißen den Hörer mit
wohltuenden, federleichten Melodien sanft aus dem
Alltag. Das Trio hält sich nicht an moderne Konzepte
oder gängige Methoden, komponiert seine Songs
beim Schlendern durch den Wald und bedient sich
der Natur als fortwährend ergiebige
Inspirationsquelle.
YOU SILENCE I BIRD entführen die Zuhörer mit ihrem
sphärischen Indie-Sound in pittoreske Klangwelten.
Mehrstimmiger Gesang, getragen von der Wärme
des Basses, lebendigen Drums, flirrendem E-Piano
und sphärischer Gitarre. Das klassische Bandgefüge
wird aufgelöst, wer in dieser Combo einen Frontmann
sucht, wird nicht fündig.
Ihr tanzbarer, naturbelassener Indie Sound wird mit
dem Release der EP „TROPICAL RAIN“
gefeiert. Auf der neuen Platte lassen
sich neben einer lyrischen Hommage an den
brasilianischen Regenwald, einige funkige Elemente
und ihre besondere Mehrstimmigkeit wiederfinden.