You Silence I Bird: Don’t lose your Excitement

Es ist immer viel los in unserer aufmerksamkeitsverliebten Welt. Vieles davon ist wenig wichtig, wahrhaftig oder sinnstiftend. Da fliegt der neuste Song von You Silence I Bird wie eine sanfte Feder auf die Haut, legt sich ab und gibt ein wohliges Gefühl zum kurzen Innehalten. In Don’t lose your Excitement beschreibt Sänger Paul den aufflammenden Funken, das kurze Lächeln, das Glitzern in den Augen und ruft dies gleichzeitig mit seinen intimen Gesängen und Gitarren hervor. You Silence I Bird erinnert daran, dass unsere Anziehungskraft nicht auf der Darstellung einer Person oder eines Moments basiert, sondern auf dem puren Erlebnis und seinen Gefühlen. Denn es ist das Ehrliche, das Authentische, und die Warmherzeitigkeit, die Anziehung für einander auslöst.