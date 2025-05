Alli Neumann ist zurück – funky, verspielt, verknallt. „Vom anderen Stern“ treibt durch urbanen Eskapismus & kosmische Energie. Wenn Alli Neumann sich ganz wunderbar leicht fühlt, dann vielleicht weil sie frisch verliebt ist. Wenn sie schwebt, auf einem emotionalen Höhenflug, über asphaltgraue Tristesse hinweg, und so der verfeierten Großstadt entkommt. Ein Kopf in den Wolken, neue Wege, neue Welten mit diesem Menschen, den man Zentimeter um Zentimeter entdecken will. Ein Körper in Bewegung zu Funk, dass es ansteckt, so treibt sie diese unersättliche Vorfreude auf das, was kommt. „Mit Lichtgeschwindigkeit in ein ganz neues Revier“, singt Alli und erzählt in „Vom anderen Stern“ von einem Eskapismus, der einen überkommt, beflügelt und bitte nie vorbeigehen soll – bis zum nächsten „puren Wesen“.