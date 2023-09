RIA: Kopf aus

„Wie können die Zeilen, die ich in mein Tagebuch schreibe, einem Drehbuch für den falschen Film

gleichen?“



In den letzten Monaten schien die ganze Welt über RIA einzubrechen: Gerade von einem Tiefschlag

erholt, kam bereits die nächste Krise. Irgendwann fehlte der 25-jährigen Künstlerin die Kraft, alles zu

verarbeiten. Der Druck, immer stark sein zu müssen, hat das Ganze zusätzlich erschwert. Bis sich das

Bewusstsein entwickelte, dass es ok ist, auch mal nicht ok zu sein. Manchmal möchte man den Kopf

einfach ausschalten und weglaufen, bis alles wieder leichter ist.

„Kopf aus“ ist ein Song, der in schwierigen Zeiten eben nicht die typische “du musst jetzt stark sein”-

Moral vermittelt, und zum Wiederaufrichten und Weitermachen animiert, sondern ein Song, der

Verständnis für das “nicht mehr können” zeigt. Verständnis für‘s Fallenlassen. Immer mit dem Wissen

im Hinterkopf, dass irgendwann wieder gute Zeiten auf uns warten.

„Kopf aus“ ist die zweite Single der Leipziger Künstlerin RIA und erschien am 26.03.2021.

Nach ihrer Debüt-Single „Der schönste Platz der Erde“ (2020), der für die Musikerin bereits erste Radio- und TV-

Präsenz mit sich brachte, ist dieser Song der zweite Vorbote für die Ende 2021 erscheinende EP.

RIA war schon mit 4 klar, dass sie Sängerin werden möchte. Mit 7 nimmt sie Gitarrenunterricht, mit 13

gründet sie mit Freunden ihre erste Band als Gitarristin, danach wird sie Sängerin einer weiteren Band.

Klavierspielen hat sie sich vor zwei Jahren selbst beigebracht. Als sie sich nach dem Abitur die Frage

stellt, welche Richtung sie nun einschlagen möchte, ermutigt ihre Mutter sie sogar, die Karten auf die

Musik zu setzen. Und genau das tut RIA, weil sie weiß, dass es richtig ist. Passend zu ihrem Optimismus

nennt RIA ihre Debüt-EP “Leichter”: “Mit jedem geschriebenen Song fühle ich mich ein Stück leichter.

Weil mir jeder einzelne Song hilft, ein bisschen Ballast abzuwerfen oder festzustellen, wie schön die

guten Erlebnisse sind.”



Mit ihrer Frische und ihrer unverstellten Art meint man beim Hören ihrer Musik, RIA sitzt geradewegs

neben einem auf dem Sofa im Wohnzimmer, hört zu, tröstet, heitert auf und hat immer die passenden

Worte parat. Wie eine gute Freundin eben.