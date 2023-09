Veronica Fusaro: Summer Lightning

Kaum zu glauben, dass es sich bei «Summer Lightning» um einen Trennungssong handelt. Darum, dass die Gefühle in einer Beziehung längst erloschen sind, während die Erkenntnis dessen viel zu lange auf sich warten liess. Zu entspannt und voller Zuversicht kommt die Popnummer daher – wie in buntes Geschenkpapier gewickelte Traurigkeit, wie Veronica Fusaro im Refrain singt. Mit einer Stimme, die klingt, als würde sie lächeln. Der Song fokussiert auf den Neubeginn, lässt an einen Tanz über dampfenden Asphalt denken, obwohl der Regen noch gar nicht vorüber ist. Wolken werden sich lichten, will der Text sagen, und den Blick auf den blauen Himmel und den wärmenden Sonnenschein irgendwann freigeben. Es ist okay, wenn zwei Menschen herausfinden, dass sie ganz einfach nicht füreinander gemacht sind. Es ist eine Chance für neues Glück. «Summer Lightning» ist nach «Fool», «Better With You» und «Beach» ein weiterer Vorgeschmack auf das Debütalbum, das am 20. Januar 2023 erscheinen wird. Ein weiterer Song, der zeigt, wie gerne Veronica Fusaro spielt – mit Genres, Rhythmen, Kontrasten zwischen Text und Melodie und musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt. Die Künstlerin, die 2016 mit ihrer selbstproduzierten EP «Lost In Thought», ihrer Stimme und ihrer Natürlichkeit alle Aufmerksamkeit auf sich zog, bewegt sich frei wie eh und je. Und auch das ist nach einer Karriere mit Auftritten am Glastonbury, am Eurosonic Festival oder als Support-Act von Mark Knopfler oder Eagle-Eye Cherry erfrischend wie ein Sommergewitter