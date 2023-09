Dirty Honkers: Superskrunk Remixed

Treffen sich ein Franzose, eine Kanadierin und ein Israeli in Berlin und gründen eine Electro-Swing-Band. Was wie ein Witz klingt, ist die Entstehungsgeschichte der "Dirty Honkers", die ihr Publikum regelmäßig in Tanzekstase versetzen.“ Funkhaus Europa



Kennengelernt haben sich HipHop-Produzent und Sänger Gad Baruch Hinkis (aka DJ Neckbreaka) aus Israel, Saxophonistin und Sängerin Andrea Roberts (aka Screechy 2 Shoes) aus Kanada und Saxophonist Florent Mannant (aka Flap Jack Malone) aus Frankreich bei einem DJ-Set von DJ Neckbreaka in der legendären Berliner Bar 25. Alle drei suchten nach neuem kreativen Input, um ihren schon spürbar eigenen Stil in einen modernen Kontext zu übersetzen.

Ihre Musik wurzelt zwar im Swing, flirtet aber mit der modernen Popkultur und schafft damit den Sound für eine ganz neue Generation von Clubgängern. Nach ihrem Debut Death By Swing erschien 2013 ihr gefeiertes Album 'Superskrunk' und Live gehen die 3 mit ihrer energiegeladenen Show aufs Ganze. Die Vision für das Band-Setup stammt von Gad: alle drei kontrollieren ihren Sound über ein Remote oder Fußpedal. Er entwickelte darüber hinaus einen selbstgebauten Joystick für Improvisationen, der die Live-Elektronik kontrolliert, um so mit der Band auf eine spielerische Weise auf der Bühne agieren zu können. Daraus entwickelten sich ganz neue Möglichkeiten die einen großen Anteil am hypermodernen Sound der Dirty Honkers haben.



'Superskrunk Remixed' setze diese Einflüsse nun mit 6 gelungenen Remixen von TINUSH, JFTH, SMOKEY JOE & THE KID, SEGMENT & DJ NECKBREAKA um, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber alle ein Grund zum Feiern sind.