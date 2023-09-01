LEOPARD: Überleben

LEOPARD kämpft sich mit Krallen aus eingängigen Gitarrenriffs, einem sanften Fell aus Melodien und leuchtenden Augen voll wütender Texte durch das von Ironie verseuchte Dickicht der postmodernen Pop-Musik und zeigt, was Gitarrenmusik schon immer war, ist und sein wird: Bedrohung, Versprechen und Befreiung. Nach der Veröffentlichung der beiden EPs „Mysterium“ (2020) und „Blaulicht“ (2021) erscheint nun am 01.09.2023 das Debüt-Album „Überleben�“ bei Motor Entertainment.

LEOPARD verhandelt auf „Überleben“ den Wahnsinn der Realität, durch die wir uns täglich bewegen sowie dessen Auswirkungen auf die Existenz des Einzelnen.Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Abgrenzung von der Gesellschaft und dem Verlangen nach einem Gefühl von Zusammengehörigkeit und Solidarität,bewegt sich „Überleben“ zwischen Indie-Rock, Post-Punk, Punk und Pop und behandelt Themen wie Politik, Alltag, Liebe, Utopie und Abfuck.

LEOPARD wurde gegründet von den zwei Freunden, Sängern und Songschreibern Lars Paprotta und Christian Dangel, deren Musik einAusdruck ihrer Bestrebung ist, innerhalb einer immer autoritärer werdenden kapitalistischen Realität ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie kreisen dabei jedoch nicht nur um sich selbst, sondern setzen ihre Musik immer wieder als solidarische Kraft ein, zum Beispiel in Form eines Solidaritäts-Konzerts auf einem Häuserdach gegenüber der JVA Moabit – zur Freude der Insassen, zum Leidwesen der Wärter und der Polizei – und verbanden dies mit einem Spendenaufruf für die Opfer rassistischer Polizeigewalt.