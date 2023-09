Matt Holubowski: LIKE FLOWERS ON A MOLTEN LAWN

'''Was Sie suchen, ist Gewissheit. Aber was Sie bekommen, ist eine Komödie. ''

Dieses Album beginnt mit einem tiefen Atemzug und den Worten ''here we go'', die kurz vor der Aufnahme dieser speziellen Aufführung von End Scene aufgenommen wurden. Es ist ein zerbrechlicher, unsicherer Moment in den wir uns begeben werden. Ich befinde mich zu diesem Zeitpunkt in einem physischen Raum - einem Studio -, aber für sechs Minuten und vierunddreißig Sekunden existiere ich in einer anderen Dimension, während ich versuche, meine Fantasie mit der Realität zu verweben. Die Gedanken kommen aus allen Richtungen auf mich zu und versuchen, mich zu verwirren. Es scheint, als sei ich unwissentlich zum Gefangenen meiner eigenen Gedanken geworden, der mich wie eine Stoffpuppe durch die Gegend schleift, und das meistens zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Ich weigere mich jedoch, aufzugeben, und so fange ich wieder an, den Usurpator zu usurpieren. Mal gewinne ich, mal verliere ich, und jeder von uns ist einmal dran mit dem Vorsitz über mich. Und so geht es.

Mit Pietro am Mischpult, flankiert von der Band (Simon an der Gitarre, Marc-André am Bass, Marianne an den Tasten und Stéphane am Schlagzeug), die Gitarre im Schoß, das Mikrofon gerade hoch genug eingestellt, um mich daran zu hindern, meine Lieblingsposition einzunehmen – den slouch -, gebe ich mein Bestes, um Perfektion zu erreichen, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nichts weniger Interessantes gibt. Dennoch versuche ich es aufrichtig, denn ich erwecke meine Ideen in Form von Liedern zum Leben, und ich möchte, dass sie ein gutes Leben haben.

''Was für Ideen?'' frage ich mich, und meine Gedanken beginnen zu schweifen. ''Dieses Sammelsurium an halbgaren Vorstellungen darüber, worum es im Leben geht? Worum es in MEINEM Leben geht? Was zum Teufel weiß ich schon über mein eigenes Leben? Die meiste Zeit verbringe ich damit, es von außen zu beobachten und nach innen zu schauen. Aber wenn alles anfängt, den Bach runterzugehen, wenn die Möbel klappern, wenn ich die Zeit vergesse - dann fange ich an aufzupassen. Muss erst die Welt untergehen, bevor ich endlich aufmerksam werde?'

Es ist schon komisch, wie Ideen manchmal entstehen. Mir ist kürzlich klar geworden, dass ich viele meiner Texte unterschwellig schreibe, und dann entwickle ich eine Art von Bedeutung zurück, die irgendwie Sinn ergibt. Manchmal ist es nur eine Aneinanderreihung von schönen Worten, die ohne besonderen Grund das eine oder andere Gefühl in mir hervorrufen. Manchmal mache ich einen syntaktischen Fehler, wenn ich einen Text schreibe, aber das merke ich erst, wenn der Song fertig ist, und da die Behebung des Fehlers den Song kaputt macht, lasse ich ihn einfach stehen, ohne Rücksicht auf die Syntax. Einmal hat mich jemand gefragt: "Hast du das gemeint, als du diese Zeile geschrieben hast?", und weil ich selbstbewusst (und ein bisschen eitel) bin, habe ich schüchtern geantwortet: "Ja, natürlich! Gut gemacht, dass du diese sehr subtile Allegorie entschlüsselt hast, die ich definitiv absichtlich dort platziert habe.", aber in Wahrheit hatten sie mir gerade meinen eigenen Song besser erklärt, als ich es je hätte tun können. Das ist das Tolle an Liedern. Manchmal sind sie so kryptisch geschrieben - ob absichtlich oder nicht -, dass sie so viele Interpretationen hervorbringen, wie es Zuhörer gibt, und als Ergebnis fühlen sich die Menschen ihnen persönlich sehr nahe. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie einen Sinn in diesen Liedern finden, denn sie bedeuten mir sehr viel.

Wie ein Uhrwerk nimmt ein Netz von unzusammenhängenden Überlegungen wieder seinen Lauf. Es ist so kompliziert wie der Frühling - zufällig und unbewusst, so heimtückisch und verblüffend. Ich versuche, seine Muster zu studieren: Zweig auf Zweig auf Zweig auf Zweig auf Zweig der Ewigkeit. Ich habe aufgehört zu zählen. Wie oft kann ich es mir noch leisten, zu versagen und zurückzusetzen, zu versagen und zurückzusetzen? Wann ist die letzte Runde? Ich bin hierher gekommen, um Blumen zu pflücken, und jetzt muss ich den Rasen mähen. Jetzt verliere ich an Boden gegenüber dem lautesten, krakeelendsten Geräuschen, wie Töpfe und Pfannen die auf der Straße klappern und Alarm schlagen. Leise wie gestern und laut wie morgen.

Ich schwanke natürlich weiter: "Sie wissen ja, was man über die Wahrheit sagt: Wenn man sie oft genug sagt, muss sie nicht einmal eine Grundlage in der Realität haben. Aber kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich jemals besser war? Ich verurteile dich und du verurteilst mich, bis zum Ende der Geschichte. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich jemals Ehrlichkeit wirklich verstanden habe. War es nicht schön, als die Tiger noch rauchten? Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Jetzt beobachten zwei Papiermonde wie zwei große, wulstige, blinzelnde Augen jede meiner Bewegungen.''

"Ich mag die Brise. Ich mag die Bäume. Ich schwöre, ich glaube, die Vögel beobachten mich, wie ich sie beobachte. Der Fluss fließt langsamer als ich, in die entgegengesetzte Richtung, so dass ich das Gefühl habe, mich kaum zu bewegen. Es ist schön, sich zu fühlen, ohne etwas stehlen zu müssen. Es ist, als würde ich in einem Haus herumlaufen, dessen Wände mit Glyzinien tapeziert sind. Es ist zauberhaft. Ich wünschte, es wäre mein Zuhause. Darf man die Natur mit dem Wort "opulent" beschreiben? Egal, ich werde es trotzdem tun. Ich lege ein paar Kieselsteine in einem geheimen Code ins Unterholz, bestimmt für den nächsten Besucher. Vielleicht halten sie mich dann für ein Gespenst. Das ist nah genug. In etwa der Hälfte meiner Träume bin ich ein anderer, der sich in die Farben der Gärten und Lorbeeren einwebt. Ich bin auf dem Mond gelandet, in einem Zimmer mit perfektem Alpenblick. Ich versuche immer, das Aufblühen des Frühlings gerade noch rechtzeitig zu erwischen, wie damals, als wir mit Snacks in der Hand zurück zum Sofa rannten, um nicht zu verpassen, dass die Sendung nach der Werbung von neuem begann. Ich stelle mir oft vor, wie wir wieder hin und her rennen. So ein glücklicher Ort.

''Was habe ich gesagt? Ach ja. Das Protokoll. Ich sollte etwas über die Platte sagen. Nun, ich schätze, es geht darum, wie es sich heutzutage anfühlt, als wären wir alle wie Blumen, die auf einem geschmolzenen Rasen wachsen - mit beiden Füßen gefangen in zweitausend Grad unversöhnlicher Landschaft - und dennoch schafft es die Schönheit, aus diesem feindlichen Boden zu sprießen. Irgendwie finden wir immer einen Weg, etwas Schreckliches in etwas Schönes zu verwandeln.

Und das gibt mir Hoffnung.

Matt Holubowski