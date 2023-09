„Der gehobene Singer/Songwriter-Chic [lässt sich] mit gehauchtem Falsett doch

problemlos mit Namen wie Bon Iver und Ben Howard in Verbindung bringen.“ -

Visions



„Schöner, intimer Folkpop, der keine großen Refrains braucht.“ – Rolling Stone



Bis Anfang 20 glaubte Matt Holubowski, er sei dazu bestimmt, Englischlehrer zu

sein. Doch als er in Südostasien unterwegs war, überkam es den reisebegeisterten

Kanadier wie eine Epiphanie und er entschied sich für einen anderen Weg: für die

Musik, die ihn schon sein Leben lang begleitete und ihm ermöglichte, seine Ideen in

Geschichten auszudrücken, oft geprägt von einer Art Existenzialismus, von seinen

Beobachtungen der Menschen und Orte sowie seinen Erfahrungen, die er im Laufe

der zahlreichen Backpacking-Trips machte.



Vier Jahre später erreichte sein Album „Solitudes“ Gold-Status, mit mehr als 40.000

verkauften Einheiten in Kanada. Es wurde für das englischsprachige Album des

Jahres bei der ADISQ Gala 2017 nominiert und die gleichnamige Tour ebenfalls in

der Kategorie englischsprachige Show des Jahres. Die „nie endende“ Konzertreise

führte Matt Holubowski von Montreal nach Berlin, New York, Paris, Los Angeles,

Toronto, Vancouver, Ottawa und in viele andere Städte in und außerhalb von

Kanada. Mehr als 200 Shows waren es am Ende, mit mehr als 25.000 verkauften

Tickets. Es folgten Supportshows für Künstler*innen wie Ben Folds und Sophie

Hunger sowie Auftritte beim Bonnaroo Festival in Tennessee, Robert Smiths

Meltdown in London, Reeperbahn Festival, Printemps des Bourges, Festival d’été de

Québec, Winnipeg Folk Fest, Osheaga und vielen mehr.