Matt Holubowski: My Burrow

In MY BURROW geht es darum, alles zu wollen, ohne selbst etwas dafür zu tun. Darauf zu warten, dass etwas mit uns passiert. Darauf zu warten, etwas zu werden. Warten auf Erfolg, auf Glück. Warten auf unseren großen Durchbruch. Immer wollen und warten, aber nie suchen und handeln. Erwartungen, die nicht mit der Realität übereinstimmen, sind hier das Gebot der Stunde.

In [My Burrow] geht es auch darum, sich der Zeit bewusst zu werden und wie verschwenderisch wir mit ihr umgehen, sich über das Bedauern und die Scham, die wir für die Verschwendung empfinden könnten, lustig zu machen (denn das sind wirklich nutzlose Gefühle), das Verlorene zu akzeptieren und nach dem zu suchen, was noch gefunden werden könnte.

Letztendlich ist das Leben nur eine Ansammlung von Augenblicken, die sich aneinanderreihen. Wenn wir das vergessen, wird es leicht, Momente als unwichtig oder so unendlich abzutun, dass es keine große Sache ist, sie zu vergeuden.

Ich denke, das Lied ist eine Erinnerung (vor allem an mich selbst), dass die Behausung in unseren Köpfen davon abhängt, dass wir uns um alle Momente, die wir haben, kümmern und sie sorgfältig pflegen.