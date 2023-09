Matt Holubowski: Solitudes

Matt Holubowski, sein Vater mit polnischen Wurzeln und seine Mutter aus Quebec, wächst in einem zweisprachigen Haushalt in Hudson, QC auf. Von Beginn an also lebt er an einer Französisch-Englischen Kreuzung. Als Weltenbummler und Liebhaber unseres Planeten ist er fasziniert von der grenzenlosen Kultur und der Vorstellung von der Isolation zweier Kulturen innerhalb eines Territoriums.

Auch mit den 11 Songs auf seinem zweiten Album „Solitudes“ weckt er in vielerlei Hinsicht die Erinnerung an Isolation, Entfremdung und Exil, aber auch an die Formen der Einsamkeit, nach denen wir suchen, weil wir sie manchmal brauchen. Seine unverwechselbare Stimme und die einzigartige Persönlichkeit zeigte der autodidaktischen Musiker und Komponist auch bei seinen Auftritten als Finalist in der populären TV-Show La Voix. („The Voice of Canada“)

Seitdem hat er unermüdlich gearbeitet und sich mit Stéphane Bergeron (Karkwa) am Schlagzeug, Marc-André Landry (Chloé Lacasse) am Bass, Simon Angell (Patrick Watson) an der Gitarre und Marianne Houle (Antoine Corriveau) am Cello. eine außerordentlich wertvolle musikalische Umgebung geschaffen. Connor Seidel produzierte die Platte und mischte sie mit Warren Spicer (Plants and Animals). Die resultierenden Platte verkaufte sich mehr als dreißigtausend Einheiten in seinem Heimatland und bringt Matt auf seiner Tour in über 100 Städte.