Taurus ist die erste Single von The Color of Iris’ Debüt-EP Another Saint – ein direkter Einblick in das Labyrinth der Kreativität, das die Band auszeichnet. Der Song seziert Isolation und Liebe, Mythos und Religion – und wie all das zusammenhängt. Taurus ist düster und dreckig, und gleichzeitig von einem unaufhaltsamen Groove getrieben. Das Quartett vereint Myriaden von angeblichen Gegensätzen. So ist die Frage innerhalb des Songs auch eine Frage an den Hörer: „Can’t you see that I quite am what I was meant to be?“

