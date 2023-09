Der Song „Souvenir“ ist die Erste in Europa veröffentlichte Single der Band „The Depth and the Whisper“. Die beiden Songwriter und Musiker, Albert und Dave aus den Staaten lernten sich 2010 in der Musikszene von Kansas City kennen, in der beide schon lange aktiv waren. So entstand das Duo, geboren aus der gleichen Hingabe und Liebe zum Rock in all seinen Facetten.

Die Single versucht die Emotionen der Band zu reflektiert. „Hattest du jemals eine so starke Verbindung mit einem anderen Menschen, dass du dir sicher warst, dass sie bedeutend und für immer in deinem Leben sein würde? Aber dann fällt es einfach ohne Vorwarnung weg und man fragt sich, was passiert ist; wo ist das alles hin?“

Dieses Lied ist eine wahre Geschichte von genau dem und drückt alle diese Gefühle aus.

Anfangs in einem traumähnlichen Zustand entwickelt sich der Song zu einem Erwachen der Wahrheit. Wirbelnde, widerhallende Gitarre, rhythmische Drums und ernsthafter Gesang. Alles baut auf der Geschichte hinter „Souvenir“ auf, bis es explodiert. Genau wie die Gefühle hinter dem Lied.