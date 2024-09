BENN: In My Head

Der finnisch-schwedische Alternative-Rock/Pop-Künstler BENN wird am 4. Oktober 2024 seine neueste Single „In My Head“ veröffentlichen. Die vierte Single aus seinem Debütalbum „How Loving Makes You Feel“ behandelt die Gefühle von Sehnsucht, Unsicherheit und der Angst vor Zurückweisung, was zu einem kraftvollen, aber nachdenklichen Hörerlebnis führt. Mit verträumten Gitarrenriffs und einem pulsierenden Bass fängt der Song die Intensität des Verliebtseins und die Verletzlichkeit unausgesprochener Gefühle ein.

Über die Inspiration für den Song sagt BENN: „Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du ein 'Nein' bekommst. Trotzdem kann es sich so überwältigend und beängstigend anfühlen, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, was man wirklich fühlt, oder ihn um ein Date zu bitten, oder was auch immer. Die Idee für den Song kam mir durch meine Erinnerungen an die Highschool-Zeit, die von Unsicherheit und mangelndem Selbstwertgefühl geprägt war.“

Der Song, der zusammen mit Peppina Pällijeff geschrieben wurde, beleuchtet die Spannung zwischen Hoffnung und Ungewissheit und vergleicht sie mit Schrödingers Katze, wo der Akt des Nichtwissens Raum für Möglichkeiten lässt. „Manchmal fühlt es sich einfach besser an, nicht zu wissen und auf die Hoffnung zu setzen“, erklärt BENN.

Musikalisch besticht „In My Head“ durch sein Looping-Gitarren-Lick und einen Bass, der wie ein Herzschlag klingt. „Ich liebe die verträumte, nachdenkliche Stimmung des Songs... Es ist ein aufregendes Gefühl, aber gleichzeitig auch überwältigend“, sagt BENN.

Dieser Track markiert zudem eine Wendung im Album, bei der der Fokus stärker auf das Erzählen von Geschichten und puren Emotionen gelegt wird. „Für das Album wollte ich einen Song, bei dem ich den Fader runterdrehe und mich ganz auf die Emotionen und das Storytelling verlasse“, fügt BENN hinzu.