Tune Circus: Never Mind The Sunrise

Der Song Bleed spiegelt die emotionale Achterbahnfahrt am Ende einer Beziehung wider und zeigt einen inneren Konflikt, der zwischen der Realität des Abschieds und dem verzweifelten Festhalten an vergangenen Hoffnungen wechselt. Es geht um den Kampf mit den immer noch präsenten Emotionen, die überwunden werden müssen.

Musikalisch präsentieren sich TUNE CIRCUS mit dem Song Bleed von einer neuen Seite. Mit Rap-Vocals, prägnanten Harmoniestimmen bis hin zu kraftvollen Synthesizer-Klängen bildet der Song eine abwechslungsreiche Soundvielfalt, ohne dabei die Ursprünge der Band in den Hintergrund zu rücken.

Bleed von TUNE CIRCUS ist die vierte Single aus dem kommenden Album Never Mind The Sunrise und erscheint zusammen mit dem Album am 22. März 2024.