Mehr als 400 Shows haben TUNE CIRCUS aus Ludwigsburg/ Stuttgart in den vergangenen Jahren gespielt. Dabei ließen die Alternative Rocker unzählige Kilometer auf deutschen und internationalen Straßen hinter sich und teilten sich die Bühne mit so unterschiedlichen Bands wie Kraftklub, Cro, Alligatoah, Biffy Clyro, Wir sind Helden, Silbermond, Revolverheld, Broilers, McFitti, Bosse und Jupiter Jones. Festivals-Highlights waren u.a. das Taubertal Festival und das Rheinland-Pfalz Open Air, der Hessentag sowie die Supportshows für Max Herre, Clueso und New Model Army.

Tour 2024

22. Mrz Klubovna / Prag / CZ

23. Mrz Live Club / Bamberg

28. Mrz Kulturzentrum Merlin / Stuttgart

05. Apr Ponyhof / Frankfurt