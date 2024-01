Tune Circus: From The Basement

From The Basement von TUNE CIRCUS ist die dritte Single des kommenden Albums Never Mind The Sunrise (Veröffentlichung: 22. März 2024).



Der Song beschreibt den Moment, an dem sich eine Band aus „dem Keller“ (oder dem Proberaum) auf die öffentlichen Bühnen begibt, um dort vor einem Publikum erstmals ihre eigenen Songs darzubieten. Alle Kunstschaffenden kennen dieses Kribbeln im Körper, wenn erstmals einem Publikum etwas Neues präsentiert wird. Schafft man es mit den neuen Werken, Menschen zu begeistern und mitzureißen? Diese Ängste überwinden und ihnen kraftvoll entgegenzutreten - genau darum geht es in diesem Titel.

Ein treibender Beat, ein kerniger Gitarrensound und kraftvolle Vocals sind die Komponenten, die den Song zu einem Highlight jeder TUNE CIRCUS-Show machen. Der Song ist eine Ode an alle Underground-Bands, die sich nicht für den Kommerz verbiegen, weiter an ihrer Vision arbeiten und sich selbst treu bleiben. Ein Faktor, der im heutigen Musik-Business oft nur sehr schwer zu erfüllen ist.