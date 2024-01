Tune Circus: Never Mind The Sunrise

Never Mind The Sunrise ist nicht nur das neueste Album (Release: 22.3.2024) von TUNE CIRCUS, sondern zugleich der Opening Track und die erste Singleauskopplung. Der Song fängt das Gefühl der Unbeschwertheit und Freiheit langer Nächte ein, die oftmals viel zu schnell vorübergehen - eine Erfahrung, die auch das Leben der Band widerspiegelt. Die Musiker haben bedingt durch zahlreiche Club- und Festivalauftritte häufig erlebt, wie kurz solche Nächte sein können und dabei den Sonnenaufgang miterlebt.



Mit ihrem unverwechselbaren Sound begeistern TUNE CIRCUS Fans der handgemachten Musik. Ihre Songs sind so farbenfroh, vielfältig und lebhaft, dass es sich anfühlt, als würde man eine musikalische Zirkusshow erleben. Keine Monotonie, sondern vielmehr ein facettenreicher, genreübergreifender Stil ist tief im Songwriting der Band verwurzelt. Die Bandbreite des neuen Albums reicht von abgefahren Soli bis zu eingängigen Pop-Refrains, von sprechgesangartigen Vocals bis hin zu melodiösen Hooks, die sich sofort im Gedächtnis verankern.